 

4 сентября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе, один военный был ранен – штаб ООС

05.09.2021, 8:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантов один украинский военнослужащий был ранен.

“Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь”, – сообщили в штабе.

С начала суток 5 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/149165783983621/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / Мужчину, который сбежал из-под стражи в суде Ирпеня, задержали

04.12 / Для Китая господство в космосе стало вопросом жизни и смерти

07.07 / Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию

16.11 / “Хочу вернуться к нормальной жизни”. Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии

22.04 / США «слышали слова» РФ и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной

10.12 / С момента введения автофиксации нарушений ПДД украинцы заплатили почти 173 млн грн штрафов

25.01 / BFM TV – «надень ма-ма-ма-маску» — дуэт Covid Boys напоминает жителям Брюсселя о защитных мерах в период эпидемии

03.07 / В США установлен новый рекорд суточного прироста заражений

01.08 / В НАТО назвали условия открытия огня по российским кораблям

18.08 / Немецкие СМИ описали стратегию США против «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика