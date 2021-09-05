«План трансформации Украины» в США сочли выходкой Зеленского

Решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации Украины американским экспертам удивило украинцев, написала обозреватель Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest.

Публицист отметила, что советник президента Украины Тимофей Милованов впервые продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической безопасности, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте, передает РИА «Новости».

Автор статьи назвала странным тот факт, что для оглашения этих данных украинские власти сделали выбор в пользу западных коллег, а не соотечественников.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», – обратила внимание Харинг.

Также обозреватель посчитала неуместным действия Зеленского, который после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну.

«Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие», – заключила автор.

Напомним, Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?