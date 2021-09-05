 

Назван самый опасный вид общественного транспорта

05.09.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, при этом самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах, сообщили эксперты компании «Росгосстрах».

К такому выводы представители компании пришли после анализа структуры страховых выплат пассажирам в этом году, передает РИА «Новости». 

«Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», – уточнили эксперты.

К наиболее частым травмам относятся ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек.

Всего в этом году в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, на выплаты выделено более 4,5 млн рублей.

По страховым событиям на пригородных маршрута было 19 обращений, из которых 11 – вследствие гибели пассажиров. В случаях обращений по причине причинения вреда здоровью травмы были серьезнее. Среди них – переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, а также сочетанные травмы.

Эксперты обусловливают более тяжелые травмы и серьезные ДТП большей скоростью движения на загородных маршрутах. Из-за этого столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, а также съезды в кювет и опрокидывания происходят чаще, отметил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев.

Ранее московская Госавтоинспекция сообщила, что самыми опасными видами аварий в столице стали наезды на препятствия и наезды на стоящие автомобили. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5

15.04 / Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом

09.05 / “Желание повторить победу может касаться хоккея или футбола, а не войны и смертей”. Зеленский записал обращение ко Дню победы над нацизмом. Видео

21.01 / “Политическое шарлатанство”. Кравчук прокомментировал передачу удерживаемых лиц Медведчуку

01.09 / “Просыпается древнее зло – родительские чаты в Viber”. Мемы о начале учебного года

16.05 / Комментатор Черданцев пожаловался на зарплату в 600 тыс. рублей

12.09 / В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе тела Ленина из мавзолея

25.08 / Выходца из Киргизии приговорили за нападение на полицейского в Москве

11.03 / Новый кроссовер Nissan X-Trail получит трехцилиндровый турбомотор

27.07 / Суркис сообщил, что Луческу остается в “Динамо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика