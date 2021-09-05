Назван самый опасный вид общественного транспорта

Самым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, при этом самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах, сообщили эксперты компании «Росгосстрах».

К такому выводы представители компании пришли после анализа структуры страховых выплат пассажирам в этом году, передает РИА «Новости».

«Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», – уточнили эксперты.

К наиболее частым травмам относятся ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек.

Всего в этом году в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, на выплаты выделено более 4,5 млн рублей.

По страховым событиям на пригородных маршрута было 19 обращений, из которых 11 – вследствие гибели пассажиров. В случаях обращений по причине причинения вреда здоровью травмы были серьезнее. Среди них – переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, а также сочетанные травмы.

Эксперты обусловливают более тяжелые травмы и серьезные ДТП большей скоростью движения на загородных маршрутах. Из-за этого столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, а также съезды в кювет и опрокидывания происходят чаще, отметил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Кривенышев.

Ранее московская Госавтоинспекция сообщила, что самыми опасными видами аварий в столице стали наезды на препятствия и наезды на стоящие автомобили.