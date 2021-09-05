 

Байден забыл название песни со свадьбы дочери

05.09.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».

Инцидент произошел во время выступления президента на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года. Байден, будучи католиком, решил поделиться историей о свадьбе его дочери в 2012 году, сделав акцент на слиянии двух вероисповеданий, поскольку муж Эшли, Говард Крейн – еврей по национальсности, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail. 

«Мы хотели провести межконфессиональную свадьбу. Некоторым из вас это не понравится, но церемонию вели одновременно католический священник и иудейский раввин», – сказал американский президент. 

Затем Байден начал рассказывать об одном свадебном эпизоде – католическом гимне, который, по словам хозяина Белого дома, тот попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако он не смог вспомнить название церковной песни, после чего решил обратиться к другому традиционному музыкальному произведению.

«И они сыграли, и… У меня сейчас совершенно вылетело из головы… Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить. В любом случае исполняли именно эту песню», – сказал Байден.

В материале отмечается, что речь идет о произведении «Хава Нагила» – традиционной еврейской песне, которую, как правило, исполняют на свадьбах.

В августе Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.

Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Путин предложил проработать идею специального суда по правам человека

22.06 / США призвали Россию прекратить “бессмысленное насилие” на Донбассе после обстрела боевиками Авдеевки

21.04 / Huawei представила свой первый автомобиль

02.04 / Имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения

18.08 / Kia рассекретила обновленный Rio для России

08.01 / После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек

14.03 / Британия собралась наращивать военный потенциал в киберпространстве

25.01 / Шкарлет отчитался, как школы вышли из локдауна

23.02 / На основную сессию ВНО 2021 уже зарегистрировалось почти 150 тыс. человек – Минобразования

07.02 / Дуров обсудил успех Telegram с наследным принцем Дубая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика