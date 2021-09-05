Байден забыл название песни со свадьбы дочери

Президент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».

Инцидент произошел во время выступления президента на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года. Байден, будучи католиком, решил поделиться историей о свадьбе его дочери в 2012 году, сделав акцент на слиянии двух вероисповеданий, поскольку муж Эшли, Говард Крейн – еврей по национальсности, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.

«Мы хотели провести межконфессиональную свадьбу. Некоторым из вас это не понравится, но церемонию вели одновременно католический священник и иудейский раввин», – сказал американский президент.

Затем Байден начал рассказывать об одном свадебном эпизоде – католическом гимне, который, по словам хозяина Белого дома, тот попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако он не смог вспомнить название церковной песни, после чего решил обратиться к другому традиционному музыкальному произведению.

«И они сыграли, и… У меня сейчас совершенно вылетело из головы… Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить. В любом случае исполняли именно эту песню», – сказал Байден.

В материале отмечается, что речь идет о произведении «Хава Нагила» – традиционной еврейской песне, которую, как правило, исполняют на свадьбах.

В августе Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.

Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).