 

В Иерусалиме нашли применявшуюся для обмана в торговле древнюю гирю

05.09.2021, 8:00, Разное
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Во время раскопок в северной части Города Давида, расположенного в Старом Иерусалиме, археологи нашли гирю. Она находилась в главном дренажном канале у основания Стены Плача, ее возраст около 2700 лет, а использовать ее могли для обмана во время торговли.
Диаметр гири составляет 14 мм, она сделана из твердого и тщательно отполированного красноватого известняка, а на ее верхней части нанесены две параллельные полосы. Эта отметка означает, что ее вес равен двум герам, или 0,944 грамма в перерасчете на современные единицы измерения. Эксперты выяснили, что обозначенный на гире вес не совпадает с реальным – 3,61 грамма.

Археологи полагают, что данный предмет мог использоваться в целях мошенничества. Во время продажи или покупки товаров с помощью гири обманывали людей, то есть учитывался меньший вес во время взвешивания. Стоит отметить, что данная находка стала второй подобной, которая была найдена в Израиле.

Источник: planet-today.ru



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