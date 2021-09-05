В Иерусалиме нашли применявшуюся для обмана в торговле древнюю гирю

Во время раскопок в северной части Города Давида, расположенного в Старом Иерусалиме, археологи нашли гирю. Она находилась в главном дренажном канале у основания Стены Плача, ее возраст около 2700 лет, а использовать ее могли для обмана во время торговли.

Диаметр гири составляет 14 мм, она сделана из твердого и тщательно отполированного красноватого известняка, а на ее верхней части нанесены две параллельные полосы. Эта отметка означает, что ее вес равен двум герам, или 0,944 грамма в перерасчете на современные единицы измерения. Эксперты выяснили, что обозначенный на гире вес не совпадает с реальным – 3,61 грамма.

Археологи полагают, что данный предмет мог использоваться в целях мошенничества. Во время продажи или покупки товаров с помощью гири обманывали людей, то есть учитывался меньший вес во время взвешивания. Стоит отметить, что данная находка стала второй подобной, которая была найдена в Израиле.

Источник: planet-today.ru