Как содержать прихожую в чистоте: советы и идеи от дизайнеров в помощь

Бесспорно, для содержания жилища в чистоте приходится прилагать немало усилий. Кроме того, очень важно, чтобы дом не был захламлен. Судя по отзывам, многие хозяйки хранить обувь и старые вещи предпочитают в коридоре. Как создать в прихожей уют? Что сделать, чтобы эта часть дома не была захламлена? Как утверждают специалисты, для этой цели нужно правильно все организовать. Есть несколько отличных вариантов, ознакомиться с которыми можно в статье.

С чего нужно начать?

Нужно отметить, что ощущение чистоты и порядка будет достигнуто только при правильной организации. В целом вещи очень удобно держать в корзинках, на полках и вешалках.

Желательно, чтобы эти элементы гармонично сочетались. В корзинках очень удобно хранить зонты. Есть полки, в которых предусмотрены встроенные стеллажи. При желании можно оснастить полочки вешалками и крючками.

Чтобы создать произведение искусства, не располагайте модули на одном уровне. Лучше всего их комбинировать, особенно если крючки и вешалки открыты. Не помешает обзавестись крючками самых различных размеров. Оригинальным решением для хранения обуви станет навесная полочка или маленькая лестница, которую можно изготовить на заказ или самому. Обувь останется рассортировать по назначению и принадлежности.

Классический способ хранения

Для рюкзаков, книг и других необходимых вещей можно порекомендовать оборудовать коридор шкафчиками. Чтобы лучше запомнить, где что лежит, используйте прозрачные сетчатые шкафчики.

Украсить и создать уют в коридоре можно посредством функциональных корзин. Проявить творчество могут владельцы маленькой прихожей.

В таком помещении нужно рационально использовать любое свободное место, а потому грамотно оснастите стены небольшими крючками.

Еще несколько идей

Дополнят ваш коридор красивые скамейки. Для узких коридоров специалисты рекомендуют использовать полки с вешалками.

Поскольку это изделие будет крепиться на стене, оно не займет много места и у вас освободится пространство. Некоторые хозяйки для удобства оборудуют вешалки красивыми ярлыками. Надписи позволят каждому члену вашей семьи быстро найти его вещи. В качестве альтернативного варианта можно использовать отдельные коробки. К ним нужно будет прикрепить фотографии членов семьи или подписать. Можно также обустроить коридор в деревенском стиле.

Если в коридоре есть свободное место, установите скамейку.

Ее можно будет использовать для сидения, а также в качестве полки. Пространство под ней займут корзинки и коробы с нужными в хозяйстве вещами. Из полок и ящиков сооружается модульная конструкция. Данные элементы комбинируйте, благодаря чему конструкция придаст вашей прихожей индивидуальность.

Наверняка в каждом доме есть менее презентабельные вещи, которые не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Целесообразнее их держать в закрытых шкафчиках. Для таких случаев идеально подойдут встроенные в стену тумбы и шкафы с изящными полочками, вешалками и крючками внутри. В таком помещении очень удобно хранить все нужное, не переполняя его.