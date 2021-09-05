 

Россия пообещала поставить Як-130 Вьетнаму до конца года

05.09.2021, 7:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПоставки учебно-боевых Як-130 во Вьетнам завершатся до конца 2021 года, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Реализацию контракта на поставку нашим вьетнамским партнерам учебно-боевых самолетов Як-130 планируется завершить до конца этого года», – цитирует Шугаева РИА «Новости».

По его словам, спрос на Як-130 в мире высок, поскольку самолет остается «лучшим предложением по критерию «стоимость-эффективность»

В январе 2020 года сообщалось, что РФ и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов.



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