 

В работе Netflix произошел новый сбой

05.09.2021, 7:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНеполадки в работе сервиса потокового видео американской компании Netflix наблюдаются в субботу в США, Канаде, Германии и Японии, сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступило из США, Канады, Германии и Японии. По данным сервиса, 46% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили о проблемах в работе сайта, 29% испытывает сложности с просмотром видео, а 25% отметили сбои в работе приложения, передает ТАСС.

Накануне в работе Netflix зафиксировали сбой в США, Канаде, Австралии и Японии. Во вторник глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В минувшее воскресенье пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Днем ранее сбои в работе сервиса потокового видео Netflix были выявлены в США, Канаде и Германии.

Кроме того, 24 августа пользователи в США столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. В тот же день пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. Еще один глобальный сбой в работе Instagram случился 3 августа.



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