Tesla обещает вскоре представить полный автопилот

Илон Маск пообещал в своем сообщении в соцсетях, что компания Tesla 17 сентября официально представит систему полного автопилота для управления знаменитым электромобилем.

Впрочем, это будет только предварительная презентация, после которой на рынок попадет лишь небольшая партия оборудования. А спустя еще две недели состоится еще один релиз с полноценным выходом автопилота на рынок.

Так называемый полный автопилот – это всего лишь программное обеспечение, которое будет управлять уже существующими приборами. В большинстве случаев владельцам машин достаточно будет всего лишь сделать перепрошивку бортовой компьютерной системы. Но если на машине не было установлено оборудование для автономной езды, то, конечно же, нужно будет приобрести и его.