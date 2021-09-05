 

Tesla обещает вскоре представить полный автопилот

05.09.2021, 7:16, Новости дня
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Илон Маск пообещал в своем сообщении в соцсетях, что компания Tesla 17 сентября официально представит систему полного автопилота для управления знаменитым электромобилем.

Впрочем, это будет только предварительная презентация, после которой на рынок попадет лишь небольшая партия оборудования. А спустя еще две недели состоится еще один релиз с полноценным выходом автопилота на рынок.

Так называемый полный автопилот – это всего лишь программное обеспечение, которое будет управлять уже существующими приборами. В большинстве случаев владельцам машин достаточно будет всего лишь сделать перепрошивку бортовой компьютерной системы. Но если на машине не было установлено оборудование для автономной езды, то, конечно же, нужно будет приобрести и его.



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