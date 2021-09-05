В РФ ожидают планшет Xiaomi Mi Pad 5 по сильно завышенной цене

Как сообщают источники, розничная цена на новую модель планшета Xiaomi Mi Pad 5 в Китае составляет два тысячи юаней, что эквивалентно 310 американским долларам. Однако россиянам придется покупать то же самое устройство значительно дороже.

В сети появилась информация о том, что в Беларуси открыли предзаказ на эти планшеты. Но стоимость там равна 480 долларам США. При этом не следует забывать, что во время предзаказов обычно действуют скидки.

Очевидно, примерно такие же цены будут и в России, говорят эксперты. Если точнее, то ожидаемой ценой на Mi Pad 5 в РФ является 35 тысяч рублей. Однако специалисты уже заметили, что в Белоруссию планшеты пришли в больших коробках, чем их отгружают в Китае. Очевидно, речь идет о наличии дополнительного кабеля и зарядного устройства в комплекте.