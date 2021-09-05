Японцы предложили правительству «терпеть унижения» из-за Курил или объявить РФ войну

Японии либо придется «терпеть унижения» в связи ситуации с Курилами, либо объявить РФ войну, считают читатели интернет-портала Yahoo News Japan в разделе, посвященном заявлению главы МИД Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности двух стран на островах.

Япония сможет вернуть «северные территории» только военным методом, иначе же стране придется «терпеть унижение», цитирует юзера под ником Yuu РИА «Новости».

При этом часть читателей признали, что РФ никогда не откажется от островов, потому попытки Токио угодить Москве бессмысленны.

«Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что РФ не намерена этого делать», – отметил один из комментаторов.

Пользователь под ником Ksa предположил, что Японии нужно переосмыслить ситуацию, по его мнению, японская дипломатия терпит поражение.

«Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий», – написал пользователь Kak.

Часть читателей считает экс-премьера страны Синдзо Абэ виновным в заискиваниях с Москвой.

«<…> РФ укрепила свои позиции и теперь смотрит на нас свысока», – написал Сегемудзе.

Пользователь Tsu заявил, что Японии следует ввести санкции против РФ и «начать действовать безжалостно».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, РФ никогда не отказывалась от диалога.

Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты.