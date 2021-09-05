 

Подсчитан объем поглощаемого российскими лесами углекислого газа за год

05.09.2021, 7:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛеса РФ могут поглощать до 1,1 млрд тонн углекислого газа ежегодно согласно новой методике подсчета, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«На данный момент, по официальной методике, [поглощающая способность] российских лесов оценивается в 590 млн тонн СО2 в год. Сейчас методика корректируется. И Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 млрд тонн СО2 в год. И мы это в [климатическую] стратегию уже заложили», – сказал Торосов ТАСС.

В Минприроды подтвердили эти данные.



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