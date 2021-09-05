Подсчитан объем поглощаемого российскими лесами углекислого газа за год

Леса РФ могут поглощать до 1,1 млрд тонн углекислого газа ежегодно согласно новой методике подсчета, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«На данный момент, по официальной методике, [поглощающая способность] российских лесов оценивается в 590 млн тонн СО2 в год. Сейчас методика корректируется. И Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 млрд тонн СО2 в год. И мы это в [климатическую] стратегию уже заложили», – сказал Торосов ТАСС.

В Минприроды подтвердили эти данные.