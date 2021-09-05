 

Власти Украины обвинили в снятии санкций с «Северного потока – 2»

05.09.2021, 7:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что «крики» Киева о войне испугали Европу и вызвали опасения остановки транзита газа, в итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель «наплевала» на интересы Украины и договорилась с президентом США Джо Байденом о снятии санкций с «Северного потока – 2».

«Чем дольше они (украинские власти) кричат, что (на Украине идет) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», – приводит слова Мураева РИА «Новости».

Бывший депутат также высказал мнение, что [канцлер Германии Ангела] Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока – 2». «Она привезла (в Германию после встречи с американским президентом) энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с «Северного потока», – сообщил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.



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