 

Инфекционист рассказала, сколько микробов на поверхностях смартфонов

05.09.2021, 6:22, Новости дня
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Преимущество смартфона в том, что это вещь индивидуальная. Трубка таксофона или стационарный аппарат, которым пользуется широкий круг людей, более опасны. Дело в том, что на всех них скапливается огромное количество вредоносных бактерий.

Об этом напомнила врач-инфекционист из «СМ-Клиника» Наталья Очинская. Последние исследования показывают, что на поверхности обычного смартфона может скапливаться в 18 раз больше вирусов и бактерий, чем на унитазе.

Именно поэтому свои смартфоны нужно почаще чистить с применением антибактериальных средств. Еще специалист советует не пользоваться чужими смартфонами, а также избегать звонков с общедоступных телефонных аппаратов.



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