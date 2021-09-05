Инфекционист рассказала, сколько микробов на поверхностях смартфонов
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Преимущество смартфона в том, что это вещь индивидуальная. Трубка таксофона или стационарный аппарат, которым пользуется широкий круг людей, более опасны. Дело в том, что на всех них скапливается огромное количество вредоносных бактерий.
Об этом напомнила врач-инфекционист из «СМ-Клиника» Наталья Очинская. Последние исследования показывают, что на поверхности обычного смартфона может скапливаться в 18 раз больше вирусов и бактерий, чем на унитазе.
Именно поэтому свои смартфоны нужно почаще чистить с применением антибактериальных средств. Еще специалист советует не пользоваться чужими смартфонами, а также избегать звонков с общедоступных телефонных аппаратов.
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