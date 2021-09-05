В StarLink значительно увеличат скорость передачи данных

Илон Маск заявил, что нынешняя скорость в системе спутникового интернета StarLink является минимальной. По его словам, в данный момент следует воспринимать это как бета-версию.

Но количество спутников, выведенных на орбиту, постоянно увеличивается. Как только система масштабируется до нужного размера, скорость соединения вырастет минимум в несколько раз.

А вообще, ускорять передачу данных можно до бесконечности, говорят эксперты. Разумеется, если речь идет о передаче данных между самими спутниками. Но как только сигнал попадает на наземное оборудование, ограничения все-таки появляются. По словам Маска, увеличения скорости следует ожидать в ближайшее время после очередного космического запуска.