Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием РФ и Китая

Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны РФ и Китая.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.