 

Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека

05.09.2021, 6:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖертвами стрельбы на северо-западе американской столицы в субботу стали три человека, еще трое получили ранения, сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

«В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», – приводит слова Конти ТАСС.

Инцидент произошел вечером, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. «Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия», – отметил Конти.

«Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь – насилие с применением оружия, <…> у нас есть люди, которые совершают эти преступления», – сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия.

Он объявил о награде в размере 75 тыс. долларов за информацию о преступниках.

Напомним, 1 сентября в Северной Каролине при стрельбе погиб учащийся школы.



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