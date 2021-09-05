Российская компания запускает производство серверов

Принадлежащая ВТБ российская ИТ-компания «Т1» сообщает о запуске отечественного производства серверов. Как сообщают из компетентных источников, образцом для подражания станет аналогичная продукция американской компании Intel, а сам проект осуществляется в рамках государственной программы импортозамещения.

Кроме процессоров Intel на производстве будут использованы технологии, уже испытанные в китайской компании Huawei.

Однако с течением времени российский производитель собирается отказаться от зарубежных решений и создать с нуля свои серверные решения на оригинальной российской архитектуре. Также в дальнейшем «Т1» собирается выйти за пределы российского рынка и поставлять свою продукцию за рубеж.