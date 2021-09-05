Ученые нашли связь генетики с выбором круга общения

Ученые из университета Мэриленда провели исследование, во время которого установили, что выбор круга общения очень часто зависит от генетических особенностей.

Никого не удивляет, что у каждого из нас есть предпочтения в выборе друзей, а некоторые люди для нас становятся неприятными с первой секунды общения. Также известно, что человек комфортнее чувствует себя в кругу себе подобных. Но почему?

В ходе исследования установлено, что причина в так называемом бессознательном восприятии. При встрече с другим человеком наш мозг практически мгновенно определяет степень совместимости. Данный процесс происходит в человеческом мозге, а зависит оценка от биологической или генетической близости. Это удалось доказать при помощи экспериментов на лабораторных мышах.