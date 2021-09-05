 

Зарубежным соцсетям пригрозили штрафом на 52 млн рублей за неудаление контента

05.09.2021, 5:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, компанию Facebook могут оштрафовать на 28 млн рублей, а Twitter и Telegram – на 12 млн рублей.

Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 млн рублей, передает РИА «Новости».

По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 млн каждому, протоколы рассмотрят 14 сентября. Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.

Ранее соцсеть Twitter оштрафовали на 5,5 млн рублей за неудаленный запрещенный контент по двум протоколам, до этого суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей американскую компанию Facebook за отказ удалить запрещенную информацию. По той же причине был оштрафован Telegram на 11 млн рублей.



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