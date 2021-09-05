 

На 43 моделях смартфонов должны отключить WhatsApp

05.09.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С первого ноября популярный мессенджер WhatsApp планирует провести очередное отключение от старых смартфонов. Как стало известно, он перестанет быть доступным для 43 моделей мобильных гаджетов.

В связи с этим, администраторы WhatsApp настоятельно советуют пользователям заранее сохранить свой видео- и фотоконтент, а также историю чатов.

Проблема коснется только тех устройств, которые работают на версиях операционной системы Android до 4.1 включительно. В iPhone же должна быть установлена версия выше iOS 10. Немного больше повезло владельцам планшетов. При наличии активной сим-карты они еще смогут пользоваться мессенджером некоторое время даже с устаревшим программным обеспечением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / Три японских рыбака погибли после столкновения с российским судном

11.08 / Google рассказал, что искали россияне в 2021 году и 15 лет назад

06.03 / Православная молодежь Кипра призвала заменить песню «Дьявол» для «Евровидения»

27.08 / Бархатные маски и дистанция — новые правила работы Санта-Клаусов в пандемию

23.03 / Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19

30.03 / “Какая жопа!”, “В чем суть – выкладывать пятую точку?” Седокова в “голом” купальнике снялась на фоне панорамного окна

31.03 / Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

29.04 / Умер герой мема про «хохочущего испанца»

12.02 / В марте мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб

04.02 / В январе украинские правоохранители сообщили о подозрении 15 боевикам, 10 – объявлены в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика