На 43 моделях смартфонов должны отключить WhatsApp

С первого ноября популярный мессенджер WhatsApp планирует провести очередное отключение от старых смартфонов. Как стало известно, он перестанет быть доступным для 43 моделей мобильных гаджетов.

В связи с этим, администраторы WhatsApp настоятельно советуют пользователям заранее сохранить свой видео- и фотоконтент, а также историю чатов.

Проблема коснется только тех устройств, которые работают на версиях операционной системы Android до 4.1 включительно. В iPhone же должна быть установлена версия выше iOS 10. Немного больше повезло владельцам планшетов. При наличии активной сим-карты они еще смогут пользоваться мессенджером некоторое время даже с устаревшим программным обеспечением.