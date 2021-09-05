В Китае разрабатывают квантовый радар

Китайские инженеры пытаются создать квантовый радар, который, по их замыслу, сможет замечать в небе самолеты-невидимки, изготовленные по технологии стелс.

Напомним, что созданные в США самолеты стелс остаются невидимыми для радаров противовоздушной обороны, несмотря на то, что данная технология была внедрена уже много лет назад.

Идея китайских разработчиков состоит в том, чтобы при помощи квантовой технологии создавать в воздушном пространстве электромагнитные бури. По мнению экспертов, в этом случае можно будет находить любые «невидимки». Пока ни в одной стране мира нет таких радаров. Если они появятся у Китая, то это станет огромным прорывом в обороне страны. Исследования ведут в университете Цинхуа.