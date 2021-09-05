В Госдуме обвинили украинца Цветова в неуважении к паралимпийскому движению

Дисквалификация украинского паралимпийца Игоря Цветова за отказ от фото с российскими спортсменами будет неправильной мерой, считает депутат Госдумы Светлана Журова.

«Дисквалифицировать спортсмена будет не совсем правильно. Паралимпийский комитет должен принять какие-то меры. Церемония награждения – часть процедуры, спортсменов инструктируют, как они должны себя вести. Фотографирование – тоже часть процедуры, снимки идут в историю игр», – сказала Журова в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Она удивилась поведению спортсмена, по ее словам, совместная фотография не имеет прямого отношения к Украине и к российским спортсменам.

«В первую очередь, это вопрос к истории паралимпийских игр. Значит, это неуважение к паралимпийскому движению», – подчеркнула парламентарий.

Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.

Цветов объяснил поступок тем, что таким образом проявляет «уважение к Украине». Калашян назвал поведение украинского паралимпийца некрасивым.