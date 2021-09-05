Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам решила пропустить ЧМ

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05.09.2021, 4:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам решила не участвовать в чемпионате мира в Японии по профессиональным соображениям, сообщили в Израильской федерации гимнастики.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», – сообщили в федерации, передает ТАСС.

Напомним, РФ впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).



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