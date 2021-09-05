Армия Сирии нанесла удар по позициям боевиков у города Дераа-эль-Балад

Сирийская армия в воскресенье ночью нанесла удар по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дераа-эль-Балад на юге республики, сообщили местные источники телеканала Al Jazeera.

По имеющимся у телеканала сведениям, при обстреле использовались артиллерия и ракеты класса «земля – земля». Данных о потерях боевиков в результате атаки не поступало, передает ТАСС.

Сирийские военные ранее открыли проходы для вывода из Дераа-эль-Балада бойцов оппозиции, отказавшихся сложить оружие и сдаться властям. Как проинформировал телеканал Al Hadath, они должны были в субботу направиться вместе с семьями на предоставленных властями автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных формирований.

Группа непримиримых оппозиционеров срывала выполнение достигнутого 14 августа при содействии российских военных соглашения о локальном примирении. В пятницу в результате обстрела кварталов, находящихся под защитой армии, погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения.

Напомним, 31 августа существенно обострилась обстановка в районе Дераа-эль-Балад провинции Дераа на юге Сирии, где результате нападения террористов из подпольных ячеек погибли четверо сирийских военных, еще восемь получили ранения.

В конце июля сирийским военным удалось стабилизировать обстановку в южной провинции Дераа. Тогда после серии вооруженных провокаций со стороны радикалов командование ВС Сирии направило на юг воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали районы, оставшиеся под контролем оппозиции. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями преступников, нападавших на армейские блокпосты. 31 августа часть боевиков приняла условия капитуляции, приступив к сдаче оружия.