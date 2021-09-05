 

День Довлатова

05.09.2021, 3:46, Разное
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3 сентября любимому народом писателю исполнилось бы 80 лет.

Фестиваль, посвященный писателю, проходит в Петербурге в пятый раз. В программе «Дня Д» более 40 мероприятий — лекции, экскурсии, викторины, спектакли. Из нового: установка памятника собаке Довлатова Глаше, создание Довлатов-граффити под мостом Бетанкура, субботник в сквере имени писателя на Загородном проспекте, развод Дворцового моста под «саундтрек Довлатова», лекция про подцензурные времена в Новой Голландии, шоппинг на «Уделке» (блошиный рынок у метро «Удельная») и многое другое: например, шахматный турнир под открытым небом или акция «Рюмочный ход», в рамках которой в кафе и барах за 100 рублей можно получить коктейль «Сережа».

«Мы делали юбилей 75-го года, 67-го года, 89-го года… В этом году мы говорим только про тот период, когда Довлатов жил в Ленинграде (1944–1978 гг.), — рассказала «Новой» Анастасия Принцева, руководитель проекта. — «Дни Д» в этом году пройдут и в Барселоне, в Таллине, в Москве, Сыктывкаре, Уфе…»

Пять лет назад у дома на Рубинштейна, 23, поставили памятник Довлатову. В этом году в сквере на Загородном проспекте, 15–17, появится скульптура его любимого фокстерьера Глаши.

Памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

«Это логичное продолжение истории с памятником писателю, к тому же эта идея возникла у многих людей в одно и то же время: у Льва Лурье, у скульптора Вячеслава Бухаева и у многих других», — говорит Принцева.

По мнению Анастасии, Довлатов стал отчасти фольклорной фигурой: «Как говорит Лев Лурье, это такой «рождественский дед», его любят, потому что в нем нет пафоса, нравоучения. Он один из нас. Довлатов показывает обаяние и несовершенство мира, и такое отношение к жизни, поданное с великолепным юмором, отзывается в сознании людей. Поэтому каждый раз, когда мы делаем фестиваль, многие нам пишут и предлагают помощь, потому что у фестиваля совершенно народный дух».

Фестиваль начался еще до юбилея, 29 августа, с презентации книги Льва Лурье «Город над вольной Невой» в «Подписных изданиях», а 31 августа в Молодежном театре на Фонтанке прошел спектакль «АБАНАМАТ!» — по прозе Довлатова. Посетить мероприятия «Дня Д» можно до 5 сентября, большинство из них бесплатные, но по предварительной регистрации.

Полностью программа опубликована здесь.

Экскурсия по местам где жил писатель Сергей Довлатов, в рамках фестиваля «День Д» в Санкт-Петербурге. Фото: РИА Новости

Мария Глебова,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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