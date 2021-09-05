Разработчики iPhone 13 Pro зачем-то пропустили версию с 256 Гб памяти

Пользователи давно привыкли к тому, что производители смартфонов выпускают свои аппараты в нескольких версиях, где с каждым шагом удваивается объем основной памяти. Например, стандартная линейка гаджетов могла обладать жесткими дисками на 128, 256 и 512 Гб. В последнее время начали появляться и смартфоны с 1 Тб. Как видим, пошаговое удвоение налицо.

Но это правило, как оказалось, готовы нарушить при выпуске новых моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Компетентные источники сообщают, что в продажу не поступят смартфоны с объемом памяти 256 Гб. При этом будут доступны на 128 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

Впрочем, эксперты напоминают, что такие пропуски компания Apple уже совершала в прошлом. Так, при выходе седьмого iPhone оказалось, что версии с 64 Гб флеш-памяти нет вовсе, хотя покупателям предлагают 32 и 128 Гб.