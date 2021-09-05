 

В Британии будут выпущены шагающие роботы-уборщики

05.09.2021, 3:40, Новости дня
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Официальное издание агентства Bloomberg опубликовало информацию о новых роботах-уборщиках, которых разрабатывает британская компания Dyson. По имеющейся информации, автономные машины будут шагающими.

Такой способ передвижения позволит роботам свободно ходить по ступеням, поясняют специалисты. Еще одна новая функция состоит в способности роботов открывать и закрывать ящики, поднимать крышки осуществлять другие похожие действия.

Представители Dyson, однако, пока никак официально не комментируют данное сообщение. Поэтому эксперты ссылаются только на инсайдеров. Вероятно, изобретение настолько серьезное, что должно стать сенсацией во время презентации. Впрочем, пока еще неизвестно, станет ли Dyson запускать новые роботы в массовое производство.



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