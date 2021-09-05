В мире: Украина снова стремится стать Россией

Украинский язык должен называться «руським», а Украина – Русью. Если это и шутка, то та, которая обсуждается в Киеве на очень высоком уровне. Какова историческая и политическая подоплека подобных высказываний, чем на самом деле отличается Русь от РФ – и каким образом популяризацией таких идей Украина подставляет сама себя?

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ворвался в информационную повестку 3 сентября с нехарактерной хохмой. Вместо календаря и костров рябин он предложил переименовать Украину и Русь-Украину, а украинский язык -в «руський». «… [украинский язык] наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский».

Дело трудное, но нужное: «…нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства, изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного».

С высказываниями украинских чиновников часто такое бывает. Вроде смешно, а потянешь за ниточку – и такой клубок размотается, что плакать впору. Попробуем расслоить этот очередной «наполеон».

Сложности с самоидентификацией

Для начала: Арестович выступает с этой идеей уже не впервые. Вот его пост в facebook 2018 года. Вольные исторические аналогии вообще весьма популярный жанр среди украинских политконсультантов.

Но причиной измышления таких аналогий бывает не только графомания или желание потролить Россию, как в случае с Арестовичем. Бывает, что украинскими политиками движет понятное желание, как говорилось в одном анекдоте, устроить вокруг себя четверг. Достаточно вспомнить экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и его филологические изыскания («слобожанский язык»).

Фокус был в том, что Аваков до последнего времени оставался одним из немногих украинских политиков, публично выступавших на русском языке.

Нет, не по идейным соображениям. Просто он не говорит на украинском. Максимум – на суржике, с которого быстро сбивается на русский. И когда это стало выглядеть совсем уж беспардонно на фоне всеобщей украинизации, учреждения должности «шпрехенфюрера» (языкового омбудсмена) и прочих строгостей, экс-министр попытался спрятаться за ширмочку, мол я совсем не на русском говорю. Так руський, русский или слобожанский?

«Шевченко называл это южно-русским языком. А Аваков считает, что между руськой мовой Арестовича и русским языком есть переходный слобожанский диалект. Таким образом, мнения классиков филологии расходятся. Но сближает их то, что они апеллируют к нашему общему историческому наследию, к Руси, которую византийцы уже в 10 в. именовали Россией», – комментирует газете ВЗГЛЯД ситуацию историк Фёдор Гайда.

«Само слово «Россия» – попросту греческая транскрипция слова «Русь». Сами византийцы изначально писали и говорили именно так. Сами византийцы изначально писали и говорили именно так. У нас же оно постепенно входит в употребление в XVI веке. Затем в XVII-XVIII веках «Россия» окончательно вытесняет «Русь». Тогда же появляется и слово «россияне» (вместо «русские люди»)», – рассказывал Гайда в интервью весной прошлого года.

Но политконсультант Арестович, как видно, человек не очень образованный. Так же, как и квнщик Владимир Зеленский, который уже транслирует эту Русь-Украину во время выступлений. «…если вы посмотрите на два обращения президента: на День независимости и на День крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», – гордится Арестович.

Справедливости ради стоит сказать, что оснований для гордости меньше, чем ему кажется. Прежде всего, Русь-Украину начал активно пропагандировать ещё Виктор Ющенко. При нём как раз и учредили в качестве государственного праздника «День крещения Киевской Руси-Украины» – именно таково его официальное название праздника. Но корнями это русь-украинство уходит ещё глубже.

Откуда есть пошла Русь-Украина

Впервые термин появляется у поляка Паулина Свенцицкого. Напомним, что после разделов Речи Посполитой Правобережная Украина, а также часть исторически польских земель вошли в состав Российской империи. И постулируя Русь-Украину как некую «другую Россию», Свенцицкий тем самым боролся за независимость своей родины. Но с расстояния более чем полутора веков (Свенцицкий придумал Русь-Украину примерно в 1860-х) это уже мало кто вспомнит.

Не дремали и украинцы. Примерно в то же время Николай Костомаров пишет «Две русские народности». Позднее идея получает развития у Лонгина Цегельского («Откуда взялись и что значат названия «Русь» и «Украина», «Русь-Украина и Московщина»).

В начале XX века термин «Русь-Украина» начал использовать более известный историк – Михаил Грушевский. В уже упомянутом интервью Фёдор Гайда говорит о том, что Грушевский извратил концепцию Москвы и Киева как двух центров русской государственности. И, как ранее Цегельский, даже начал противопоставлять Украину России. «Он исходит из того, что история «Украины–Руси» – это история не государства, это история некоего населения, народа, который в состоянии создать свою народную, республиканскую государственность. Он делает ставку на будущую народную республику, которая когда-то возникнет. Ну а потом она и возникла – в 1917 году».

И с этой идеей Грушевский пришёлся ко двору сначала политикам из УНР, а затем и большевикам. Русь-Украина укладывалась в концепцию национальных республик, а о потенциальной русофобской подоплёке этого сомнительного исторического построения тогда мало кто задумывался.

Политический парадокс

Сегодняшнее обращение к порождению более чем столетней публицистической перепалки имеет несколько причин помимо троллинга и желания сделать вокруг себя четверг. Во-первых, это, конечно же, продолжение дискуссии по поводу «украинской» статьи Владимира Путина. Вернее, это в Киеве ошибочно решили, что их кто-то приглашал к дискуссии и ждёт каких-то ответов.

Во-вторых, каждая новая годовщина независимости Украины всё чётче и безжалостнее подчёркивает провальность самостийного проекта. Достаточно сказать, что по уровню ВВП Украина до сих пор не вышла на уровень 1990 года, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. Единственной среди бывших советских республик.

В отсутствие позитивных итогов украинская власть заполняет пустоту симулякрами. Год от года растёт количество праздников – в этом году Зеленский прибавил к их числу День украинской государственности. Отсюда же все эти громкие проекты: новый украинский флот, новые АЭС от Вестингауза за миллиарды долларов, проекты космодромов и посадки миллиарда деревьев.

Русь-Украина тоже из этого ряда. Раз нечем хвастаться, будем гордиться тем, что Киев древнее Москвы. И умалчивать, что это два центра русской государственности – но одной, а не двух, общей, а не противоположных.

Что же до Зеленского, который послушно озвучивает эти выдумки полуграмотных советников, то это издержки профессии. Человек 20 лет читает со сцены любую дичь, написанную в чужих сценариях.

Жаль, что они не видят себя со стороны. 30 лет бегать с воплями «Прочь от Москвы» и «Украина не Россия» – и в итоге назваться Русью.

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