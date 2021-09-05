 

Столтенберг позвал Россию на борьбу с террористами в Афганистане

05.09.2021, 3:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.

«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.

Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.

Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния «Талибану», коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что «разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам», с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.

«Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с «Талибаном», о том, что руководство «Талибана» осуществляло деятельность в Пакистане, – добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. – Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что «Талибан» мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины».

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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