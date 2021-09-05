 

Xiaomi предлагает специальный режим защиты от вредоносных программ

05.09.2021, 2:46, Новости дня
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В электронных гаджетах компании Xiaomi появится новая функция. Особый режим, получивший название MIUI Pure Mode, должен защитить устройства от вредоносных приложений.

По словам разработчиков, сама по себе операционная система Android слишком открыта для того, чтобы обеспечивать надежную защиту от посторонних вмешательств. Именно поэтому необходима дополнительная прошивка со специальными защитными функциями.

В китайской компании надеются, что смогут, таким образом, защитить выпущенные смартфоны по всему миру. Это, в свою очередь, создаст имидж Xiaomi как наиболее защищенных от хакерских атак устройств. Однако есть и плохая новость. Если пользователь активирует функцию MIUI Pure Mode, то просто не сможет устанавливать приложения, не одобренные самой Xiaomi.



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