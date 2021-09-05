Мнение: Новости высшего образования Афганистана

Форма для афганских университетов.

С одной стороны прогресс по сравнению с 90-ми – женщинам дозволяют учиться и преподавать. С другой стороны, без шариатского дресс-кода все равно никуда.

Так что с одной стороны послабления, а с другой стороны женщин фактически заставляют подчиняться средневековым обрядам.

Из других ограничений – женщины будут учиться отдельно от мужчин. Мужчины будут преподавать мужчинам. Женщины – женщинам. В идеальном варианте.

Талибы сейчас готовят план-стратегию по возобновлению очного высшего образования в стране и рассылают указания в университеты. Так как Талибан отрицает вакцинацию и ряд прочих мер, то никакой дистанционки.

Ниже, еще ряд новшеств для очного обучения.

1. Все частные университеты будут обязаны сделать отдельный вход для женщин.

2. Каждый университет за свой счет должен создать помещения для обучения женщин.

3. Относительно самого обучения женщин – если их больше 15 в классе/потоке, то они обязаны учиться в отдельном помещении. Если меньше 15, то они могут учиться в одном помещении с мужчинами, но они должны быть разделены перегородкой/занавеской.

4. Все студентки должны ждать начала занятый в специальном зале ожидания, заходя в аудиторию за 5 минут до начала.

5. Университеты обязаны за свой счет подготовить транспортные средства для женщин, у которых нет автомобилей, чтобы добираться до университета и которых некому проводить до места учебы. В машине, которая возит таких женщин, между женщиной и водителем должна быть занавеска. И на окнах тоже.

6. В качестве послабления, для обучения женщин университетам дозволяется набирать пожилых преподавателей с хорошей репутацией, которые заведомо не будут приставать к студенткам.

7. В государственных университетах талибы возьмут расходы на подобные новшества на себя.

В целом, по сравнению с 90-ми определенные послабления присутствуют. Такая себе попытка натянуть изменившуюся реальность на нормы шариата. Радикалы наверняка и в этом увидят пренебрежение нормами "чистого ислама".

Само собой, наверняка будут "новшества" и в самой программе обучения. Вангую, что и там состоится незабываемое путешествие в прошлое.

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