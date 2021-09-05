 

Талибы на востоке Афганистана запретили безбородым вступать в движение

05.09.2021, 2:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВосточная военная комиссия «Талибана» (запрещено в РФ и признано террористическим) ввела запрет на вступление для бывших военных, полицейских и членов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар также сообщается, что комиссия запретила вхождение в движение «Талибан» для людей, не носящих бороду, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу талибы с помощью слезоточивого газа разогнали протестную акцию женщин на улицах Кабула и избили одну из активисток.



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