Талибы на востоке Афганистана запретили безбородым вступать в движение

Восточная военная комиссия «Талибана» (запрещено в РФ и признано террористическим) ввела запрет на вступление для бывших военных, полицейских и членов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар также сообщается, что комиссия запретила вхождение в движение «Талибан» для людей, не носящих бороду, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу талибы с помощью слезоточивого газа разогнали протестную акцию женщин на улицах Кабула и избили одну из активисток.