Мясников развеял популярный миф о витаминах

Натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, ранее специалисты считали, что нельзя определить сколько надо съест продуктов для восполнения дефицита витаминов, поэтому отдавали предпочтение «синтетике». Однако выяснилось, что не натуральные витамины по-другому всасываются организмом и «не оставляют там следа», отметил Мясников.

«Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам «Да, я вижу, вот витамины», – отметил врач, передает РИА «Новости».

Он заключил, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», тогда как их синтетические версии «бьют, как из пулемета».

Ранее врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова объяснила, почему получение необходимой нормы витаминов только из еды может привести к ожирению.