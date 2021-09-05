 

Захарова пожаловалась на получение угроз от сторонников Навального

05.09.2021, 2:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфициальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что после публикации о ней на ресурсах Алексея Навального, содержавшей недостоверные данные, начала получать от сторонников блогера угрозы.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня (они же любят на личности переходить), у них фактуры не было. Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули. <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», – приводит ТАСС слова Захарова, сказанные официальным представителем МИД РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла схему финансирования проектов Навального через иностранные посольства.



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