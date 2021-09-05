Мнение: Победа над системным расизмом в Ричмонде

В США продолжается Конфедератопад, хотя там на деле не так уж много памятников осталось, от которых нужно избавиться.

Было принято окончательное решение убрать самый большой памятник героям Конфедерации, памятник генералу Ли в Ричмонде, который хотели снести еще в 2020-м году, но в силу различных судебных исков, тогда вопрос был заблокирован. Но в конечном итоге и до него дошла очередь. В ближайшее время его должны демонтировать и отправить куда-нибудь на хранение. Губернатор штата полностью поддержал снос памятника, назвав это "шагом к исцелению и надежде", а также "победой над системным расизмом",

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