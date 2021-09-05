В ГД предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке

Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, для поездки по Москве может взять такси как частное лицо, либо прокатится на автозаке как военный преступник, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан», – приводит слова Белика РИА «Новости».

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке.

Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.