 

Песков посочувствовал переживаниям поправившего президента школьника

05.09.2021, 1:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, который поправил президента РФ Владимира Путина на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой были показаны в субботу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью.

Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.



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