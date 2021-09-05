Микробы и бактерии водой не смоются: рецепт эссенции для мытья овощей и фруктов

На поверхности свежих фруктов и овощей находится много бактерий и пестицидов. Они могут навредить здоровью. Микробы и вредные вещества невозможно полностью уничтожить даже при тщательном промывании обычной водой. Поэтому для мытья плодов следует использовать специальные эссенции, которые вы можете изготовить самостоятельно. В статье мы поделимся простыми рецептами домашних средств для мытья овощей и фруктов.

Уксусно-цитрусовый спрей

Эта эссенция состоит только из натуральных и съедобных продуктов. В ее состав входит уксус, лимонный сок и экстракт семян грейпфрута. Спрей подходит для обработки любых овощей и фруктов, но его нельзя использовать для грибов.

Уксус и лимонный сок уничтожают вредные бактерии. Они также удаляют с поверхности плодов пестициды и воск. Экстракт грейпфрута обладает антимикробными свойствами. Также он уничтожает болезнетворные грибки.

Вам понадобятся следующие пропорции продуктов:

белый уксус и лимонный сок – по 2 столовых ложки;экстракт семян грейпфрута – 10 капель;вода – пара стаканов.

Хорошо смешайте все ингредиенты и перелейте жидкость в пульверизатор. Распылите состав на фрукты и овощи. Оставьте его на 2 – 3 минуты, а затем промойте и обсушите плоды.

Жидкость №1 для листовых овощей и зелени

Это средство подходит для таких культур, как брокколи, цветная капуста, лук-порей и салат. Оно включает в себя соль и лимонный сок. Эти ингредиенты уничтожают не только бактерии, но и маленьких насекомых, которые могут скрываться в головках цветной капусты.

Возьмите следующие продукты:

соль – 4 столовых ложки;лимонный сок – из половинки цитруса.

Налейте в таз холодную воду. Добавьте в нее соль и лимонный сок, а затем размешайте. Замочите в приготовленной жидкости овощи и зелень на 10 минут. Затем хорошо промойте их.

Жидкость №2 для листовых культур и зелени

Вместо лимонного сока вы можете использовать уксус. Он уничтожает микробы, а также избавляет от мелких личинок и насекомых.

Подготовьте следующие продукты:

воду – 3 стакана;белый уксус – 1 стакан;соль – столовую ложку.

Смешайте все ингредиенты и положите в приготовленное средство овощи и зелень. Подержите их в жидкости около 10 минут, а затем хорошо промойте.

Дополнительный совет

Замачивать листовые овощи и зелень лучше всего перед употреблением. Иначе они могут впитать влагу и быстро испортиться.

Если вы хотите обработать впрок большое количество овощей и зелени, то после замачивания положите продукты на бумажные полотенца и полностью просушите. Когда они высохнут, поместите их в холодильник.

Средство для свежих ягод

Налейте в миску литр воды. Добавьте столовую ложку уксуса. Перемешайте жидкость.

Положите ягоды в приготовленное средство. Дайте им постоять не более 4 – 5 минут. Затем промойте и высушите плоды.

Ни в коем случае не передерживайте ягоды в уксусном растворе. Нежные плоды могут испортиться при долгом контакте с уксусом. Если они сильно загрязнены, то несколько раз промойте их.

Заключение

Овощи и фрукты необходимо промывать даже в том случае, если вы срезаете с них кожуру. Ведь бактерии и пестициды могут проникнуть с кожицы в мякоть при очистке. Чтобы их удалить, используйте средства для мытья, о которых мы рассказали в статье.