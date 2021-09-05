Ястремская в паре с австралийским теннисистом пробилась в четвертьфинал микста на US Open

Игра продолжалась 63 минуты и завершилась в двух сетах – 6:3, 6:3.

В первом круге микста Ястремская и Перселл обыграли Санию Мирзу из Индии и Раджива Рама из США (6:3, 3:6, 10:7). “Большой теннис Украины” отмечает, что для Ястремской это был первый поединок в миксте на турнирах Большого шлема.

В третьем круге (четвертьфинальном) украинка и австралиец сыграют против Ярославы Шведовой из Казахстана и Фабриса Мартена из Франции.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

—