 

Ястремская в паре с австралийским теннисистом пробилась в четвертьфинал микста на US Open

05.09.2021, 1:14, Новости дня
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Игра продолжалась 63 минуты и завершилась в двух сетах – 6:3, 6:3.

В первом круге микста Ястремская и Перселл обыграли Санию Мирзу из Индии и Раджива Рама из США (6:3, 3:6, 10:7). “Большой теннис Украины” отмечает, что для Ястремской это был первый поединок в миксте на турнирах Большого шлема.

В третьем круге (четвертьфинальном) украинка и австралиец сыграют против Ярославы Шведовой из Казахстана и Фабриса Мартена из Франции.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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