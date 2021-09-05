Рассчитана безопасная для человека продолжительность миссии на Марс

За последнее время актуальным стал вопрос о возможности отправки астронавтов на марс. Напомним, что одним из главных рисков ученые считают сильное облучение солнечной радиацией, которое начинается за пределами магнитного поля Земли. Таким образом, споры ведутся вокруг вопроса о том, смогут ли люди возвратиться из такого полета живыми, без признаков тяжелой лучевой болезни и развивающегося рака?

Американские ученые провели ряд исследований и рассчитали безопасное время пребывания человека в глубоком космосе. По их мнению, речь идет максимум о четырех годах. То есть, именно в такой срок должна проходить марсианская миссия от самого начала до конца.

Разумеется, при этом должны быть использованы все самые эффективные системы защиты.