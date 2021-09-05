В РФ собираются наладить учет мусора

Как сообщают представители «Российского экологического оператора» (РЭО), в ходе реализации национального проекта «Экология» на территории страны собираются наладить тщательный учет всего мусора, выбрасываемого ежедневно в мусорные баки и на свалки. РЭО создали еще в 2019 году. Теперь данная структура начинает активно действовать.

На первом этапе специалисты собираются получить полную картину об объемах мусора, появляющегося на разных территориях. Также важной информацией для анализа будут маршруты его вывоза и места хранения.

В отдельных сегментах такая система уже работает. Например, в сфере утилизации упаковки. Однако ученые говорят, что необходимо регистрировать все виды мусора. Начиная от бытового и заканчивая промышленным. Только после этого можно будет предпринимать какие-то эффективные меры по защите от загрязнений окружающей среды.