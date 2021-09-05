 

Мнение: ОБСЕ на выход

05.09.2021, 0:54, Разное
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Коротко про то, что ОБСЕшников, которых прогоняют с границы ЛДНР и РФ.
Им банально не продлевают мандат, но шаг этот скорее символический и демонстративный.
ОБСЕшники тусовались на границе республик с Россией 2014 года на официальных пограничных переходах, наблюдая,чтобы через них не ходил "военторг".
Так как "военторг" ходил другими дорогами, смысла особого в них никогда не было. Важно изображали присутствие, никак не влияя на ход конфликта.
Так как никаких перспектив дипломатического урегулирования конфликта нет, то и смысла оказывать какие-либо знаки внимания ОБСЕ тоже нет, исключительно импотентная организация, которая на Донбассе выступает в роли Спортлото.

И еще про заявления Арестовича, что "Украина слезла с крючка минских соглашений".
Это лишь означает, что США снова разрешили Украине их не исполнять и профанировать. Только и всего. Выходить из Минска-2 Украина конечно же не будет.
А вот изображать участие, как это делала с 2015 года – будет. Вот этой радостью от разрешения от белого господина туземцы из Украины и поделились.

Источник: Colonel Cassad



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