NTD – яд бразильской гадюки может помочь найти лекарство от коронавируса

Бразильские учёные обнаружили, что молекула в яде смертоносной гадюки жараракусу подавляет размножение коронавируса в клетках обезьян на 75%. Как передаёт NTD, эта ядовитая змея может стать ключом к борьбе с COVID-19, поэтому исследования в данном направлении, возможно, являются первым шагом к созданию лекарства от коронавируса.

Эта ядовитая змея может стать ключом к борьбе с COVID-19. По крайней мере, на это надеются исследователи из Бразилии. Они выяснили, что молекула в яде смертоносной гадюки жараракусу подавляет размножение коронавируса в клетках обезьян на 75 процентов. Это, возможно, первый шаг к созданию лекарства от COVID.

РАФАЭЛЬ ГУИДУ, исследователь: Это первый шаг в длительном путешествии. Процесс будет очень долгим.

Автор исследования — профессор Рафаэль Гуиду из Университета Сан-Паулу.

РАФАЭЛЬ ГУИДУ: Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, они также подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться.

При этом отлов или выращивание змей не потребуются, поскольку цепочки аминокислот смогут создавать в лаборатории.

Впрочем, специалисты беспокоятся, что люди всё равно начнут охоту на смертоносную гадюку. Это одна из самых больших змей в Бразилии. В длину достигает двух метров.

ДЖУЗЕППЕ ПОРТУ, зоолог: Мы опасаемся, что люди будут охотиться на жараракусу по всей Бразилии, думая, что это спасёт мир или их самих, их семью. Но это не так. Само по себе открытие — важное. Но пандемию не остановишь одной охотой на животных.

Между тем исследователи хотят проверить, какая доза молекул наиболее эффективна против COVID. Планируют также начать испытания на людях. Однако когда это произойдёт, пока неясно.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.