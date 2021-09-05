Дуров раскритиковал засорение разума сериалами Netflix и роликами TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров посетовал на стремление людей «питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами, предложенными TikTok». Дуров призвал «очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента».

«Разум – наш самый мощный инструмент. Нет ничего, чего бы он не мог сделать. Согласно многочисленным исследованиям, он активно генерирует новые идеи, даже когда мы отдыхаем или ничего не делаем. Часто мы можем придумать решения сложных проблем просто после полноценного ночного сна», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

«Точно так же, как наше физическое состояние зависит от того, чем мы питаем наши тела, наше психическое состояние зависит от качества информации, которую мы передаем в наш мозг. Если мы наполним наш мозг реальными данными, которые позволят ему решать фундаментальные проблемы, он будет обрабатывать эти данные в фоновом режиме и придумывать неожиданные решения», – отметил предприниматель.

«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому обилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем», – указал Дуров.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, которой «алгоритмы рекомендаций» ежедневно наполняют его. Если мы хотим вернуть себе свободу творчества, мы должны сначала вернуть контроль над своим разумом», – подчеркнул предприниматель.

Напомним, в конце августа Дуров обвинил Apple и Google в цензурировании информации и мобильных приложений. В мае Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple.

Ранее Дуров предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.