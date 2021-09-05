Массовая драка с пострадавшими произошла в Твери

После массовой драки в Твери один человек госпитализирован, правоохранители устанавливают всех участников событий, сообщили в УМВД по региону.

«В городе Твери [в субботу] произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи», – приводит слова представителя регионального управления РИА «Новости».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают всех участников массовой драки. «Проводится проверка, по результатом которой будет принято законное решение», – сообщили в УМВД.

Напомним, 30 августа массовая драка произошла вблизи одной из строек в Москве. Все участники конфликта – десять человек – были доставлены в полицию, им выписали административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Кроме того, 5 августа в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, участниками которой оказались мигранты из стран Средней Азии. В результате оперативно-разыскных мероприятий в полицию были доставлены 66 человек. По итогам рассмотрения материалов дела суд оштрафовал 49 мигрантов на 5 тыс. рублей каждого, нарушители были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. В конце августа 37 мигрантов были выдворены за пределы России.