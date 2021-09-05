Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату

О том, хотел ли бы Залужный “проехаться танком по Красной площади”, у него спросила зрительница.

“Пожалуй, да. [“С флагом, с музыкой?”] Да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А то – символ”, – ответил главнокомандующий ВСУ.

Он также обратился к украинцам с призывом верить Вооруженным силам Украины.

https://www.facebook.com/Randevu.5.ua/videos/531010121520827/

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Валерия Залужного.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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