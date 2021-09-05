 

Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату

05.09.2021, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, хотел ли бы Залужный “проехаться танком по Красной площади”, у него спросила зрительница.

“Пожалуй, да. [“С флагом, с музыкой?”] Да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А то – символ”, – ответил главнокомандующий ВСУ.

Он также обратился к украинцам с призывом верить Вооруженным силам Украины.

https://www.facebook.com/Randevu.5.ua/videos/531010121520827/

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой “Север” Валерия Залужного.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / В МИД обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT

06.01 / В мире: США сделали шаг к гражданской войне нового типа

10.07 / Определен размер выплат потерявшим имущество при пожарах в Челябинской области

01.02 / Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

06.08 / Назначена дата выборов президента Таджикистана

16.07 / Трамп сменил руководителя предвыборного штаба

08.03 / В Украине выиграли самый большой за историю джекпот

25.10 / “Теперь я король”. Лопес отказался от реванша с Ломаченко

14.07 / Болсонару надеется вернуться к работе после нового теста на коронавирус

27.12 / Киев заявил о достаточных ресурсах для закупки вакцины от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика