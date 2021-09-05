Мнение: Путин и блуждающие макеты

Президент слетал на космодром «Восточный». Рогозин показал Путину макеты ракет. Президент остался доволен.

Пишут, что эти макеты были еще на МАКС- 2007. Врут, наверное… А вот то, эти макеты засветились еще в 2014 году – факт.

И стоило возить президента на «Восточный», чтобы показывать макеты? Могли бы привезти макеты и в Сочи или в Кремль…

Фотографии отсюда и отсюда

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