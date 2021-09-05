 

Мнение: Путин и блуждающие макеты

05.09.2021, 0:16, Разное
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Президент слетал на космодром «Восточный».  Рогозин показал Путину макеты ракет. Президент остался доволен.

Пишут, что эти макеты были еще на МАКС- 2007. Врут, наверное… А вот то, эти макеты засветились еще в 2014 году – факт.

И стоило возить президента на «Восточный», чтобы показывать макеты?  Могли бы привезти макеты и в Сочи или в Кремль…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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