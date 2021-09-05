Домодельцы

На реставрацию исторического здания во Владивостоке потратили треть миллиарда, но студентов в этом году оно так и не примет.



«Народный дом» имени А. С. Пушкина во Владивостоке. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

В середине июля в Министерство культуры РФ пришло несколько крайне любопытных писем из Владивостока. В них рассказывается, как осваивают более 300 миллионов, выделенных из федерального бюджета на ремонт исторического здания в центре города. Из этих и других бумаг можно сделать вывод: из принятых и заверенных актами работ скорее всего сделана от силы треть. «Новая» ознакомилась с содержанием корреспонденции, побывала на объекте и узнала подробности о ходе реставрации.

Где этот дом?

«Народный дом» имени А. С. Пушкина находится на Володарского, 19. Площадь его — 1918 кв. м. Построено здание по проекту военного инженера Петра Микулина при поддержке архитектора Владимира Плансона в конце XIX — начале XX века. Возводили его «краудфандингом» — проще говоря, на пожертвования.

Имя Пушкина здание носит потому, что заложено в 1899 году, на столетие писателя. 14 сентября 1907 года оно распахнуло свои двери. Здесь в свое время проходили культурные вечера, лекции, литературные чтения для рабочих. После революции в «Народном доме» собирались эсеры и социал-демократы. А после Гражданской войны его передали «Дальзаводу», крупнейшему судоремонтному предприятию Владивостока, и переименовали в «Рабочий клуб металлистов», а в 1924 году — в «Клуб имени Ильича».

Как объект культурного наследия федерального значения оно находится в ведении Министерства культуры России. С 2009 года здание «Народного дома» передано в оперативное управление Дальневосточного государственного института искусств. При прошлом министре культуры Владимире Мединском его решили реконструировать.

Вторая жизнь этому зданию объективно нужна. Во-первых, в Дальневосточном государственном институте искусств не хватает учебных корпусов — в «Народном доме» должны были разместиться мастерские художников и концертный зал. А во-вторых, просто очень странно, когда практически в центре дальневосточной столицы разрушается дворец.

С 2017 года генподрядчик — ООО «Строй Центр» ведет работы по госконтрактам. Эти работы принимают и подписывают все, кто должен, на них выделяют авансы. Только ректор пишет письма во все инстанции о том, что сделано куда меньше, чем принято, проверки КРУ в целом приходят к такому же выводу: многие вещи сделаны, но не по контракту, субподрядчики не могут получить деньги, потому что сделали работы, которые уже были как будто бы сделаны и оплачены ранее.

Действующие лица и исполнители

ООО «Строй Центр» (оно с 2010 года работает с Минкультом как генподрядчик по разным объектам по всей стране).

Судя по базе «Руспрофайл», «Строй Центр» выиграл пять контрактов на этот объект — на реставрацию «Народного дома», приспособление его к современному использованию, благоустройство и т.д. в общей сложности на 323 миллиона рублей. Три из них — на 227,3 миллиона рублей — значатся как исполненные. Контрагентом значится ФГКУ «Дирекция по строительству реконструкции и реставрации объектов культуры» Минстроя РФ (ДСРиР). До октября минувшего года ДСРиР была подведомственным учреждением Минкультуры. 1 февраля организация-контрагент ликвидирована.

В конце 2020 года полномочия государственного заказчика переданы от ФКГУ ДСРиР к Минкультуры России, что нашло отражение в допсоглашениях к исполняемым контрактам.

Документы, подтверждающие приемку выполненных работ, подписывали представители Минкультуры, «Строй Центра», Технадзора, Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края и другие ответственные лица.

Согласно утвержденным планам, большую часть работ надо сдать в октябре 2021-го.

Внутрений двор «Народного дома». Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Много денег — и ничего

Ольга Юркова, замдиректора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры России, получила от ректора ДВГИИ Андрея Чугунова письмо за номером 02/805, из которого можно сделать вывод, что в этом году уж точно студентов здание не примет, мало того, цитируем директора:

«В конце 2019 года в связи с предполагаемым срывом срока сдачи объекта культурного наследия (ОКН) нами было написано письмо <…> директору департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Шутенко Н.М. по вопросу финансирования и сроков сдачи ОКН. <…> С целью установления достоверности объемов, стоимости и качества выполненных работ приехала комиссия представителя заказчика ФГКУ ДСРиР в составе четырех человек.

В ходе контрольных обмеров выявлено, что произведена приемка фактически оплаченных и не выполненных работ, не подтвержденных исполнительной документацией».

Акт повторного контрольного обмера комиссия (в нее входили представители заказчика, подрядчика, авторского надзора, пользователя — института, Инспекции по охране объектов культурного наследия) составила еще 16 января 2020 года. Он имеется в распоряжении редакции.

Всего в документе почти 80 листов, перечислять все замечания, содержащиеся в документе, просто нет смысла, их много — начиная от мелочей вроде неустановленной фурнитуры или незакрытой монтажной пены до отсутствия пандуса и крылец, некачественной покраски, грунтовки (из-за этого по стенам и потолкам пошел грибок, отслоилась краска). Все это зафиксировано на фото (46 листов). Представитель подрядчика с актом не согласился.

Недоделки только по этому акту могут «потянуть» на 60 млн — таково мнение строителей, работавших на объекте, которым они поделились с «Новой».

Устранить их следовало до мая 2020 года, но этого, судя по письму ректора ДВГИИ в Минкультуры, не произошло.

Ректор Института искусств уже в июле текущего года пишет, что и по новому контракту от 12.05.2020 работы не ведутся. Но главное, как он сообщает, — не устранены замечания по двум предыдущим контрактам (на осуществление реставрационных работ на 200 млн рублей, на монтаж вентиляции и пожарной сигнализации на 47 млн рублей). Это те самые, о которых составлен акт еще 1,5 года назад. Перечисление оплаченных и не выполненных работ, которые приводит ректор, впечатляет. Для желающих вникнуть в детали — приводим с сокращениями этот документ.

Фундамент здания. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

ИЗ ПИСЬМА РЕКТОРА

«На данный момент работы на ОКН по новому контракту от 12.05.2020 года № 0373100115420000048 не ведутся, замечания по двум предыдущим контрактам, отраженные в актах контрольных обмеров производительных работ от 16.01.2020, не устранены. Среди них:

установка ВРУ (водно-распределительных устройств. — В. Ф.) (деньги получены, работы не выполнены);

установка ИБП (источников бесперебойного питания. — В. Ф.) (деньги получены, работы не выполнены);

паркет на сцене (деньги получены, работы не выполнены);

осветительные приборы, люстры, бра по всему зданию. Все позиции не по проекту, и нет записи авторского надзора о замене, и недокомплект;

лестницы Л-2 и Л-3 (слева и справа подъем по этажам). По документам проведены реставрационные работы. По факту работ не проводилось;

двери межкомнатные и наружные. Оплачено больше на 12 дверей (оплачено 25 дверей, установлено 13. — В. Ф.), и двери выполнены из другой породы дерева (сосна вместо лиственницы, рассказывают строители. — В. Ф.), из-за этого они разбухают;

гарантийные обязательства по окнам, все окна нуждаются в ремонте, частичной покраске и настройке;

подоконники — необходима замена, так как их толщина не соответствует проектным 6 см;

крыльцо главное. Работы выполнены некачественно, плюс необходимо выполнить разуклонку верхней части, стоит вода;

работы по фасаду выполнены с нарушением норм реставрационных работ, использовали пескоструйную очистку, из-за этого появились выбоины и разный диаметр наружных колонн;

балконы наружные. Деньги получены, работы не выполнены, три балкона;

мрамор и брусчатка. Деньги получены, но работы не выполнены. Нет покрытия на эксплуатируемой кровле пристройки, из-за этого протекает вода в здание.

На втором этаже здания выполнено покрытие пола из плитки. По проекту должен лежать ламинат 32-го класса. Изменений в проекте нет.

Оплачен и не доделан фасад, заделка швов.

Оплачена и не выполнена дренажная система отвода воды от здания.

Не проведено ни одного лабораторного испытания проводки здания, исполнительная документация отсутствует (в здании проложено 7 км кабелей электроснабжения).

Кровля оплачена полностью с устройством лестниц, ходовых мостиков, ограждений и снегодержателей. По факту выполнено 20% работ».

В общем, ни к какому октябрю это здание, скорее всего, никто не сдаст, это просто технически невозможно. В заключение письма Юрковой ректор ДВГИИ Андрей Чугунов просит рассмотреть «вариант расторжения госконтракта и перехода на новый конкурс». Но для этого необходимо провести консервацию здания на зиму. «В здании сделана вентиляция, произведена регулировка системы отопления, это создаст благоприятные условия для сохранения выполненных реставрационных работ, — сказано в цитируемом письме.

Наиболее важными действиями для сохранения ОКН являются:

производство работ по кровле в кратчайшие сроки;

восстановление покрытия эксплуатируемой кровли пристройки;

производство работ по обустройству дренажа для отведения ливневых вод от здания».

В том, что сказанное в письме похоже на правду, может убедиться любой желающий, если посмотреть фото или видео со стройки или побывать внутри здания и на территории.

Состояние внутренней отделки. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Благоустройства тоже нет

Также ректор 13 июля отправил письмо за номером 02/781 заместителю директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Анатолию Новицкому. Уведомлял, что работы по благоустройству территории вуз за свой счет выполнить не может «по причине отсутствия выделенных субсидий на эти виды работ».

Поэтому ректор попросил госзаказчика «взять на особый контроль выполнение подрядчиком работ по благоустройству в 2021 году в связи с их особой значимостью для сохранения объектов культурного наследия и для ввода объекта в эксплуатацию». В контракте благоустройство намечено на июль-август, но во Владивостоке это сезон тайфунов — так что Чугунов просит перенести эти работы на сентябрь-октябрь.

«Дополнительно сообщаем, что это уже третий контракт ООО «Строй Центр» на работы по реставрации объекта культурного наследия «Народный дом» <…>, по результатам контрольных обмеров и проверки качества выполненных реставрационных работ на объекте с участием четырех специалистов ФГКУ ДСРиР в январе 2020 года выявлены факты некачественного выполнения реставрационных работ, которые не устранены до сих пор», — сказано в письме.

Претензии

При этом по третьему контракту (статус: «исполнение»), в сумме 95,3 млн (50 из них — на благоустройство), в прошлом году Госзаказчик выделил аванс 30 млн рублей. А в январе 2021 года получил еще один аванс. Теперь фактически оплачено 48 974 052,89 рубля (стоимость исполненных обязательств при этом, согласно документам, — всего 2 648 105,78). Об этом можно узнать, открыв Госзакупки.

Лишь 3 августа текущего года замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Анатолий Новицкий прислал «Строй Центру» претензию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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