Мнение: Сигнал тревоги для столиц Персидского Залива.

Вывод войск США из Афганистана – сигнал тревоги для столиц Персидского Залива.

ОАЭ и Саудовская Аравия подстрекают свои СМИ (которые господствуют в арабском мире) изображать поражение США и возобновление власти Талибана как что-то ужасное. Смешно, но, когда Талибан впервые пришел к власти в 1996 году, их признали только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия ОАЭ.

Взлет Талибана был бы невозможен без прямых инвестиций – военных и финансовых – саудовской, эмиратской (и катарской). Тогдашний глава саудовской разведки (который таинственно покинул свой пост всего за несколько дней до 11 сентября) принц Турки – один из немногих иностранных деятелей, который лично встречался с муллой Омаром и вел с ним переговоры. Саудовские религиозные учебники широко использовались среди афганских беженцев (Талибан на пушту значит «студенты»). Саудовские книги также используют в школах ИГИЛ, но в них внесли изменения по настоянию сионистских организаций выбросить из них то, что раздражало Израиль, например антисемитизм, хотя ничего подобного не сделали с антихристианскими и анти-шиитскими текстами.

Беспокойство из-за Ирана

Так почему же арабские тираны Персидского Залива так встревожены новым взлетом Талибана, когда они были повитухами Талибана в 1990-х? Вывод войск США вызвал тревогу в Персидском Заливе потому, что для них он означает удаление США от дел региона.

Разочарование США в Ближнем Востоке беспокоит глав государств Персидского Залива, которые опасаются, что в отсутствии защищающих их войск США они станут мишенью для Ирана. Конечно, США до сих пор имеет массу войск в регионе, особенно в странах Персидского Залива. Более того, нелепо говорить об отступлении США, когда войска США находятся в 150 странах на 800 базах и более 200 000 солдат США находятся заграницей.

Но тираны Персидского Залива нервничают с тех пор, как Обама вывел часть войск из Ирака (вынужденно, конечно), и США подписали ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. В таких обстоятельствах близнецы – диктаторские режимы Саудовской Аравии и ОАЭ решили укрепить свой союз с Израилем. (Отношения между Израилем и странами Персидского Залива начались много лет назад, с войны против Йемена в 1960-х, которая их сблизила).

Бросая своих марионеток

Вывод войск США ошеломил и Вашингтон тоже: элита СМИ так же много вложила в перманентные войны, как и генералы – возможно, больше, потому что журналисты не должны воевать или умирать. Вывод войск США из Афганистана и бегство послушной марионетки – Ашрафа Гани и всей верхушки коррумпированной элиты – еще одно напоминание тиранам Персидского Залива, что США не колеблясь бросает своих марионеток, если того требуют их интересы.

Со времени свержения шаха Ирана в 1979 году режимы Персидского Залива укрепляли военный союз с США и тратили все больше на покупку вооружений. Но эти режимы отлично понимают, что не могут сами воевать и побеждать. «Буря решимости» (официальное саудовское называние для жестокой войны против Йемена) наглядно показала слабость и непригодность саудовских войск, несмотря на участие и помощь Запада.

Тираны Персидского Залива, скорее всего, усилят свою зависимость от Израиля как их главной опоры в регионе, головореза и поставщика шпионской технологии, что видно из недавних разоблачений. Отнюдь не невероятно ожидать от властей Персидского Залива требований (в ответ на щедрую оплату) посылки израильских войск на их территорию. Израиль, учитывая его занятость оккупацией, возможно, не сможет выделить значительное число солдат. Но военные советники появятся в странах Персидского Залива – если их уже там нет. До сих пор сотрудничество властей Персидского Залива и Израиля было сосредоточено на шпионаже. Следующий этап будет более военным.

Режимы Персидского Залива надеются, что США будут оккупировать регион постоянно. Режимы Персидского Залива (вместе с Израилем) много сил и средств потратили на раздувание «иранской угрозы», как и сектантской агитации за вражду между суннитами и шиитами в исламском мире. Одна из целей – подрыв доверия к группам, которые борются против израильской оккупации.

Движения сопротивления в Ливане и Газе против Израиля заслужили похвалы Хезбалле и Хамасу от арабского населения, но антишиитская кампания властей Персидского залива смогла демонизировать (частично) – союзников Ирана в регионе. Однако опросы арабского общественного мнения все равно показывают, что Израиль остается главной угрозой арабскому населению, несмотря на усилия тиранов сделать из Ирана – не из Израиля – главного врага арабов. Войска США на Ближнем Востоке поднимают уверенность режимов Персидского залива, особенно после их военных поражений – саудовских в Йемене и Сирии, и эмиратских – в Ливии и Йемене.

Более того, режимы Персидского залива хотят гарантий, что США не бросят своих региональных лакеев и марионеток. Режимы, которые США установили в регионе – будь то в Ираке или Афганистане – крайне коррумпированы и имеют весьма сомнительное отношение к демократии. Они вариант коррумпированной системы в Персидском Заливе.

Быстрое падение афганского правительства после вывода войск США не могло не напугать тиранов Персидского Залива. Там, в конце концов, было гражданское правительство, прославляемое как цивилизованная и светская альтернатива Талибану, и, однако, похоже, что его поддержка в массах куда меньше, чем у Талибана.

США никогда не поддерживали демократию или добросовестное государственное управление в регионе. Если уж говорить об этом, коррупция и недемократическое управление – излюбленная форма правления для США, потому что она помогает их господству и продвигает их экономические интересы. Демократическая Саудовская Аравия или ОАЭ не тратили бы миллиарды на покупку вооружений у США и не нормализовали бы отношения с Израилем. Они уж точно не подчиняли бы добычу и цены на нефть желаниям президента США.

Дело не в том, что режимы Персидского Залива шатаются или им грозит внутренняя вооруженная оппозиция, хотя угроза властям Бахрейна в 2011 была вполне реальна, и режим бы пал, если бы не военное вмешательство саудовского режима (с поддержкой США).

Вероятно, США дадут союзу Израиля с тиранами Персидского Залива возможность вести агрессивные войны и политические убийства в регионе. В конце концов, эти режимы придерживаются американского определения терроризма. Но власти Персидского Залива все равно будут терять легитимность, разделяя вину за бесконечную агрессию Израиля в регионе.

Тиранам Персидского Залива будет нелегко продолжать уверять, что они представляют арабов против «Персидского государства», участвуя в совместных военных и шпионских делишках с Израилем. Только когда эти делишки мешают другим союзникам США (как осада Катара), США будут вмешиваться, чтобы унять своих марионеток.

США продолжат защищать и поддерживать этих тиранов из Персидского Залива. Ничуть не удивительно, сколько заявлений в поддержку саудовского режима сделали чиновники правительства Байдена – после того, как сам Байден назвал саудовский режим «парией» перед выборами.

Но когда придет время, и этих тиранов отвергнет подавляющее большинство народа, ни США не Израиль не смогут их спасти. Мубарак понял это слишком поздно.

(с) Асад Абу Кхалил

Перевод с английского

https://consortiumnews.com/2021/08/27/the-angry-arab-taliban-takeover-alarms-the-gulf/ – оригинал на английском

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